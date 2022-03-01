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Bakan Özer'den Başkan Özlü'ye eğitim teşekkürü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Özer'den Başkan Özlü'ye eğitim teşekkürü

Düzce'ye bir dizi ziyaret ve şehrin eğitimini masaya yatırmak için gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü belediyede ağırladı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'ye bir dizi ziyaret ve şehrin eğitimini masaya yatırmak için gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü belediyede ağırladı. Başkan Özlü'nün eğitim konusundaki hassas yaklaşımından övgü ile bahseden Bakan Özer, "Eğitimde en büyük paydaşımız Başkanımız Faruk Özlü oldu" dedi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i makamında ağırladı. Düzce Belediyesindeki görüşmeye AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti temsilciler ve birim müdürleri katıldı. Ziyaret esnasında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Başkanımızın Bakanlığı döneminde ülkemizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji alanlarına önemli katkıları oldu. Aynı hizmeti Düzce'ye de yapmaya devam ediyor. Sadece belediyecilik hizmeti olarak değil aynı zamanda eğitimde en önemli paydaşımız Başkanımız Dr. Faruk Özlü oldu. Arsaların üretilmesinde, yeni okulların yapılmasında ve mevcut okullarının içlerinin donatılmasında Başkanımızın çok büyük katkısı var. Şahsım ve Bakanlığım adına kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bir ilde uyum olduğunda yatırımların arttığını kaydeden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Burada uyumun çok önemli bir karşılığı var. Düzce bunun en güzel örneğidir. Onun için Başkanımıza bu uyumun ortaya çıkmasındaki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Bakan Özer'e 'Düzce Yemek' kitabı, kendi yazdığı 'Beyaz Kitap' ve 'Vizyon Konferansları' kitaplarını hediye eden Başkan Özlü, kitapların düşünceleri sistematikleştirdiğini ve yazmanın tefekkürü sağladığını ifade ederek ziyaretlerinden dolayı şükranlarını sundu.

(Ali Yıldız/İHA)

Bakan Özer'den Başkan Özlü'ye eğitim teşekkürü

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Faruk Özlü, Düzce, Yerel, Güncel, Haberler

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