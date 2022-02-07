Bakan Özer'den Bakan Bozdağ'a hayırlı olsun ziyareti

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adalet Bakanlı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bakanlıkta yapılan ziyaret sonrası iki bakan hatıra fotoğrafı çektirdi.