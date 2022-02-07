Bakan Özer'den Bakan Bozdağ'a hayırlı olsun ziyareti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Özer'den Bakan Bozdağ'a hayırlı olsun ziyareti

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Politika
 - Güncelleme:
Bakan Özer'den Bakan Bozdağ'a hayırlı olsun ziyareti

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adalet Bakanlı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adalet Bakanlı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bakanlıkta yapılan ziyaret sonrası iki bakan hatıra fotoğrafı çektirdi.


Bakan Özer'den Bakan Bozdağ'a hayırlı olsun ziyareti

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

Bekir Bozdağ, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Adalet, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title