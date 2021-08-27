Son dakika haber: Bakan Özer'den AK Parti İzmir'e ziyaret

Son dakika politika haberi... Bakan Özer'den AK Parti İzmir'e ziyaret Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer, İzmir ziyaretinde, Valiliğin ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Özer'den AK Parti İzmir'e ziyaret

İZMİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer, İzmir ziyaretinde, Valiliğin ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık görevine gelmesinin ardından ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği İzmir Valiliğinin ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasını ziyaret etti. Bakan Özer'i AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilçe başkanları ve teşkilat yönetimi karşıladı. Burada basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Özer'in Ankara'ya doğru hareket etmek için ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi