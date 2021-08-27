Son dakika haber: Bakan Özer'den AK Parti İzmir'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Bakan Özer'den AK Parti İzmir'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Bakan Özer'den AK Parti İzmir'e ziyaret Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer, İzmir ziyaretinde, Valiliğin ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Özer'den AK Parti İzmir'e ziyaret

İZMİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer, İzmir ziyaretinde, Valiliğin ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık görevine gelmesinin ardından ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği İzmir Valiliğinin ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasını ziyaret etti. Bakan Özer'i AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilçe başkanları ve teşkilat yönetimi karşıladı. Burada basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Özer'in Ankara'ya doğru hareket etmek için ayrılacağı öğrenildi.

Son dakika haber: Bakan Özer'den AK Parti İzmir'e ziyaret
Son dakika haber: Bakan Özer'den AK Parti İzmir'e ziyaret
Son dakika haber: Bakan Özer'den AK Parti İzmir'e ziyaret
Son dakika haber: Bakan Özer'den AK Parti İzmir'e ziyaret
Son dakika haber: Bakan Özer'den AK Parti İzmir'e ziyaret
Son dakika haber: Bakan Özer'den AK Parti İzmir'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Sultan Alparslan
Magazin Tarkan Mesut Akusta Metin Çekmez Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Cristiano Mesut Özil Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber: Bakan Özer'den AK Parti İzmir'e ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 21:33:49. #1.16#

title