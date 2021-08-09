Bakan Özer'den afet bölgelerinde sahadaki öğretmenlere teşekkür
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Bakan Özer'den afet bölgelerinde sahadaki öğretmenlere teşekkür

Bakan Özer'den afet bölgelerinde sahadaki öğretmenlere teşekkür
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin çeşitli illerinde çıkan yangınlar başta olmak üzere afet bölgelerinde çalışmalara destek veren öğretmenlere teşekkür etti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin çeşitli illerinde çıkan yangınlar başta olmak üzere afet bölgelerinde çalışmalara destek veren öğretmenlere teşekkür etti.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Özer, afet bölgelerinde okul pansiyonlarının yangından etkilenen vatandaşların kullanımına açıldığını ve mobil psikososyal destek ekiplerinin her zaman çocukların yanında olduğunu belirtti. Afet bölgelerinde, ilk andan itibaren öğretmenlerin sahada olduğunu belirten Bakan Özer, "Yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve gönüllü personelimiz yangınla mücadele çalışmalarında ekiplere katkı sunuyor. Bir yandan da yaralarımızı sarmak için yardım ve psikososyal destek çalışmaları yürütüyorlar. Geleceğimiz, çocuklarımız ve doğa için yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı afet bölgelerinde sahada olan tüm il ve ilçe yöneticilerimiz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve personelimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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