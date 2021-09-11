BAKAN ÖZER: BİR HAFTALIK SÜREÇTE COVİD-19 VAKASI NEDENİYLE KAPATILAN OKULUMUZ YOK

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül'de tüm yurtta yüz yüze eğitime başlanmasıyla birlikte geçen bir haftalık süreci değerlendirdi. Bakan Özer, "Covid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili'nin hayatını kaybeden annesi Emine Bilgili'nin Adana'nın Kozan ilçesindeki cenazesine katılan Bakan Mahmut Özer, Adana Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun da eşlik ettiği Bakan Özer, şeref defterini imzalamasının ardından 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimde geçen bir haftayı değerlendirdi.

Covid-19 vakası nedeniyle kapatılan bir okul olmadığını açıklayan Bakan Özer, "Yaklaşık 850 bin dersliğimiz ve 57 bin 108 okulumuz eğitim öğretim faaliyetinde yer almaktadır. Bugün itibariyle geçen haftalık eğitim süreci içerisinde Covid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Sadece sınıflardaki Sağlık Bakanlığı ile birlikte belirlemiş olduğumuz kriterler çerçevesinde yüz yüze eğitime ara veren sınıflarımız bulunmaktadır. Bunlarda yaklaşık 200 civarında sınıfımız Covid-19 vakası nedeniyle veya yakın temas nedeniyle eğitim-öğretime 14 gün ara verip Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu dijital platformlar üzerinden eğitim-öğretime devam etmektedir. 6 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime Covid-19 salgını koşulları altında başlamamız ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği, Sağlık Bilim Kurulu'nun onaylamış olduğu kriterleri uygulamanın ne kadar başarılı sonuçlar verdiğini de sahada görmüş olduk. İnşallah bundan sonra da gerekli tüm tedbirlere uyarak ve illerimizde gelişecek yeni durumları da gözden geçirerek sahada özel, yaygın olmayan problemlere de yeni çözümler üreterek eğitim-öğretime yüz yüze devam edeceğiz" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha sonra Adana İl Eğitim Değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, kentteki Covid-19 salgını koşullarında geçen bir haftalık eğitim-öğretimin nasıl devam ettiği, kentte eğitimin kalitesini artırmak için neler yapılabileceği, yatırımlar ve ilave destekler ayrıntılı bir şekilde ele alındı.