BAKAN ÖZER, ALTINDAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDE KÜTÜPHANE AÇILIŞI YAPTI

ALTINDAĞ, ANKARA (Habermetre) - Ekim ayı sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında 81 ilde çalışmalar yürütülüyor. Proje kapsamında Ankara Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yapılan kütüphanenin açılışı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleştirildi. "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesine ilişkin bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Özer, 1 ayda 6 bin 372 yeni kütüphanenin açılışının yapıldığını kaydetti. Özer, aralık ayı sonunda kütüphanesiz okul kalmayacağını belirterek "57 bin 108 okulumuzun da kütüphanesi olacak. " dedi. Özer, açılışın ardından okulun atölyeleri ve kütüphanesini ziyaret etti, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ederek onlara başarılar diledi.

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