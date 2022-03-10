Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacak (3)

TRABZON (DHA) - BAKAN ÖZER HAMİ YILDIRIM İLKOKULU'NU AÇTI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapılan Hami Yıldırım İlkokulu'nun açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, "Trabzon, lisansüstü eğitim hayatımın geçtiği şehir. Master ve doktoramı Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yaptım. Trabzon, benim hayat hikayemin içerisinde önemli bir yer teşkil ediyor. Memleketim Tokat'ın haricinde vefa borcumun olduğu iki şehir var; Zonguldak ve Trabzon. Trabzon, son 19 yıl eğitimde büyük dönüşümün yaşandığı bir yere tekabül etmekte. 2000'li yıllarda ortalama okullaşma oranlarının yüzde 40'larda gerçekleştiği bir dönemden bugünlere geldik. 81 ilde okul öncesinden ortaöğretime, ortaöğretimden yükseköğretime kadar devasa yatırımlar yapıldı. 2000'li yıllarda okul öncesindeki 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 14'ler seviyesinden bugün yüzde 90'lara geldi. Ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 44'lerden yüzde 90'lar seviyesine geldi. 2000'li yıllarda yükseköğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14 seviyesindeyken, bugün yüzde 45 seviyesine geldi. 2000'li yıllarda 500 bin civarında öğretmen varken, bugün 1,2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahibiz" dedi.

Bakan Özer, açılışın ardından okulu gezdi. Bir öğrencinin Trabzonspor logolu maske hediye ettiği Özer, boyadığı bir öğrencinin resmine de imzasını atıp teşekkür etti.