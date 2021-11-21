Bakan Özer: 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "22 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların bir haftalık ara tatilden sonra pazartesi günü yüz yüze eğitime yeniden başlayacak olmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Özer, "6 Eylül 2021 tarihinde tüm sınıf seviyelerinde, haftada beş gün yüz yüze eğitime başladık ve 2,5 aylık sürecin ardından takvimde öngörülen bir haftalık ara tatile girdik. Öğrenci ve öğretmenlerimiz, ara tatil haftasında dinlenme imkanı buldular. Öğretmenlerimiz bu bir haftalık zaman diliminde mesleki gelişim eğitimlerine uzaktan dijital ortamdan devam edebildiler. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu bir hafta okullara gitmediler. Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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