Bakan Özer: 3 Aralık'ta 750 engelli öğretmen ataması yapılacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "3 Aralık'ta 750 engelli öğretmen ataması yapılacak" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 mali yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Bütçe üzerine yapılan görüşmelerin ardından, Milli Eğitim Bakanı Özer, milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt verdi.

Görüşmelerin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 bütçesinin oylamasına geçildi.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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