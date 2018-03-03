Bakan Osman Aşkın Bak: "Spor Sayesinde Hem Terörle Hem Uyuşturucu ile Mücadele Ediyoruz"

Terörden arındırılan ve Suriye'ye sınırı bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesini ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Spor sayesinde hem terörle hem uyuşturucu ile mücadele ediyoruz" dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri ve beraberindeki heyetle Mardin'in Nusaybin ilçesinde muhtarlar ve partililerle bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor sayesinde hem terör hem de uyuşturucuyla mücadele ettiklerini söyledi.

Terörün panzehirinin aynı zamanda spor olduğunu ifade eden Bak, gençlere sahip çıkmanın çok önemli olduğunu, muhtarların da köydeki ve mahalledeki gençlere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Terörün finans kaynaklarından uyuşturucu ile mücadelede önemli yol aldıklarını söyleyen Bak, "Gençlerin hem ülkenin hem toplumun gelişmesine yönelik çalışması çok önemlidir. Onlarla iyi diyaloglar kurmak ve bir arada olmamız gerekiyor. O yüzden sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen birisi. Bize verdiği talimatta 'köylerde, mahallelerde bulduğunuz her yere mutlaka gençler için çocuklar için spor tesisi yapın' diyor. Biz de valilerimiz, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımızla istişare ediyoruz" diye konuştu.

Mardin Milletvekili Miroğlu bölgenin terörden arınması ile yeniden turizm, gençlik alanlarında yatırımlar yapıldığını söyledi. Miroğlu, "Nusaybin Suriye sınırında önemli bir ilçemiz. İlçemiz gençlerine kadınlarına yönelik hükümetimizin çok güzel yatımları yapılmakta. Bölgede yaşanan olaylarda bir çok Kürt, Türk, Arap vatandaşımız zor günler geçirdi. Hepsi geride kaldı ve şimdi ilçemiz muhtarları ile yeniden ilçelerine mahallerine hizmet için gece gündüz çalışıyor. Bizler de sizleri temsil ederek ilçemiz ve Mardin için hizmet odaklı vatandaş memnuniyeti odaklı çalışmalar yapıyoruz. Sizlerin haklı talepleri bizler için çok değerli" diye konuştu.

Mardin İl Başkanı Nihat Eri de ilçenin geçmişte terör olayları nedeniyle zor günler geçirdiğini kaydederek, 15 yıldır AK Parti'nin, cumhuriyet döneminde yapılmayan hizmetleri getirdiğini söyledi. Eri, "Bazı yerlere eksik hizmet gitmişse bunun sebebi hükümet değil terördür. AK Partisiz bir Türkiye hayalimiz yok. Hep birlikte oturacağız, sorunlarımızı çözeceğiz. Ama silahı, şiddet önerenleri aramızdan çıkaracağız. Tüm taleplerimizi demokratik bir şekilde dile getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Nusaybin Kaymakamı Ergün Baysal'ın ilçedeki yatırım ve gençliğe yönelik projeleri hakkında bilgi alarak başarılı çalışmaların devamını diledi. - MARDİN