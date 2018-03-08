Bakan Osman Aşkın Bak, Kyk İl Müdürleri ile Bir Araya Geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da düzenlenen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

KYK'nın Ankara'daki eğitim merkezinde yapılan toplantıda konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, 3 ay önce bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Bu toplantıları düzenlemek önemli. Öğrencilerimizin büyük bölümü verilen hizmetlerden memnun. Bu memnuniyeti artırarak sürdürmeliyiz. Sorumlu olduğunuz yurtları sürekli dolaşın, öğrencilerle sohbet edin. Sorunları yerinde görüp sıkıntıları çözün. Hizmetlerde aksama olmamasına özen gösterin. Yurt içi eğitim programlarına ağırlık verelim. Türkiye genelinde yurt kapasitemizi artırıyoruz. İllerinizde inşaat halindeki yurtları yakın takibe alın, bunların bir an evvel bitirilmesi için çaba içerisinde olun. Gelecek eğitim-öğretim döneminin planlamasının şimdiden yapılması gerekir" dedi.

İl müdürlerinden bulundukları illerdeki vali, belediye başkanı ve üniversitelerin rektörleriyle, dekanlarıyla sürekli iletişim halinde olmalarını isteyen Bakan Bak, "İllerinizdeki valiler, üniversitelerin rektörleri ve dekanları ile diyaloğu çok güçlü tutmamız lazım. Onları yurtlara davet edin. Öğrencilerin hangi ortamlarda olduklarını görsünler. Öğrencilerin rektör ve dekanları yurtlarında görmeleri onları mutlu edecektir, onların özgüvenini artıracaktır. Bunun çok büyük faydası var. Valiyi, belediye başkanını karşısında gören öğrenci onlara şehir içinde yaşadığı varsa ulaşım gibi sıkıntılarını iletebilir" diye konuştu.

KYK İl Müdürleri tek tek söz alarak sorunlarını Bakan Osman Aşkın Bak'a iletti. İl müdürlerinin taleplerini not alan Bakan Bak, Ocak ayında 12 ilde düzenlenen KYK kış kamplarına ev sahipliği yapan il müdürlerine teşekkür belgesi verdi. - ANKARA