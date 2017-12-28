Bakan Numan Kurtulmuş, "Turizmde önümüzdeki dönem 2014 rakamlarını yakalayacağız"



İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "2018 yılında 2014'teki seviyeye geleceğimizi, 2019 yılında da 2018'in üzerine çıkarak tarihi bir rekor kıracağımızı görmemiz mümkündür. Önümüzdeki dönem 2014 rakamlarını yakalayacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 132'nci Bab-ı Ali Toplantıları kapsamında Şişli'de özel bir otelde düzenlenen "Kültür ve Turizm'de Yeni Vizyon" programına katıldı. Bakan Kurtulmuş'un yanı sıra programa STK temsilcileri ve çok sayıda iş adamı katıldı.

"Türkiye'de Turizm'de toparlama sürecine girdi"

Türkiye'nin son zamanlarda turizmde toparlanma sürecine girdiğini ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,"Türkiye, Turizm'de özellikle 2017'nin son rakamlarıyla birlikte yüzümüz gülüyor. Turizmde bir toparlanma sürecine girmiştir. Geçtiğimiz son bir buçuk yıl içerisinde birkaç tane önemli turizmi geriye götürecek, ekonomiyi de geriye götürecek ve olumsuz tesirleri olacak birkaç olayı bir arada yaşadık. Ruslarla uçak krizi, Avrupa'daki seçimler dolayısıyla Türk düşmanlığı Türkiye karşıtlığı arttı. Açıkça adamlar sakın ha Türkiye'ye gitmeyin. Türkiye güvenli bir ülke değildir mesajlarını verdiler. 15 Temmuz gibi bu toprakların gördüğü en büyük ihanet hareketiyle karşı karşıya kaldık. Özellikle çevremizdeki ülkelerdeki gelişmelerden kaynaklanan muazzam bir terör baskısıyla karşı karşıya kaldık. DAEŞ, PKK, PYD'siyle Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyen uluslararası bir terör baskısıyla karşı karşıya kaldık" dedi.

"Turizmde önümüzdeki dönemde 2014 rakamlarını yakalayacağız"

2017 yılı için Turizm sektörünü tebrik ettiğini aktaran Bakan Kurtulmuş,"Türkiye, 2017 yılında krizlere karşı dayanıklılığını ortaya koymuş oldu. İlk 11 ay sonunda 30.7 Milyonluk bir turizm sayısına ulaşmış olduk. Yılsonu itibariyle de 26 Milyon doları aşkın bir turizm gelirine sahip olacağız. Turist sayısının da 32 milyonu aşacağını öngörüyoruz. 2018 yılında 2014'teki seviyeye geleceğimizi, 2019 yılında da 2018'in üzerine çıkarak tarihi bir rekor kıracağımızı görmemiz mümkündür. Türkiye'deki erken rezervasyon miktarı geçen yıla oranla yüzde 66 arttı. Aynı şey Ukrayna, Hollanda ve Rusya içinde geçerlidir. Turizm'de önümüzdeki dönemde 2014 rakamlarını yakalayacağız. Yurt dışında ne kadar etkili görünürseniz o kadar çok ülkenizin itibarı ve sözünüzün kıymeti var. Uluslararası kültür ve turizm alanındaki bütün kuruluşların içerisinde etkin bir şekilde olmak mecburiyetindeyiz. Türkiye sıradan bir ülke değil. Bu çerçevede bu yıl içerisinde almış olduğumuz sonuçlardan en önemlisi Türkiye'nin UNESCO yürütme kurulu üyeliğine seçilmesidir. Dışişleri Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve uğraşan bütün bürokrat arkadaşlarımıza, başta sayın bakanlarımız olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Türkiye için iftihar vesilesidir. 2018 - 2023 döneminde yürütme kurulu üyesi olduk. Rakibimiz Almanya'yı 35 oy farkla geçerek bu üyeliği kazanmış olduk" dedi.

Konuşmalarının ardından Bakan Numan Kurtulmuş'a hediye takdim edildi. Program daha sonra basına kapalı olarak devam etti.