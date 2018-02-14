Bakan Numan Kurtulmuş: "Dün Abdülhamid Han'ın karşısına çıkanlar bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolunu kesmeye çalışıyorlar"

İSTANBUL - 'Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün zamanı' isimli dramatik sahne gösteresinin öncesinde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Dün Sultan Abdülhamid Han'ın karşısına bir şekilde çıkıp yolunu kesmeye çalışanlar bugün Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne çıkıp onun yolunu kesmeye çalışıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Kudüs Platformu tarafından hazırlanan "Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı" adlı dramatik sahne gösterisi seyirciyle buluştu. Kültür ve sanatın dili ile evrensel mesajların verildiği ve 130 devlet tiyatro sanatçısının rol aldığı oyun Haliç Kongre Merkezinde sahnelendi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, salona gelerek oyunu izledi.

"Filistin davasını gündemimizden asla düşürmeyeceğiz"

Zamanın Kudüs'ü, Kudüs'ün Zamanı programı kapsamında konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Biz bu vesileyle bir zamanlar Kudüs'ün güzel taraflarını anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü, geçmişte yaşanan o güzellikleri inanıyoruz ki gelecekte de beraber yaşayacağız. Filistinli insanlar, Filistin'deki Müslümanlar, Filistin'de bulunan diğer gayrimüslim insanlar tarihte olduğu gibi barış içinde, yan yana yaşama kabiliyetine kavuşacaklar. Sevgili kardeşlerim biz Filistin davasını biz gündemimizden asla düşürmeyeceğiz" dedi.

"Sultan Abdülhamid'in yoluna çıkanlar, bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne çıkıp yolunu kesmeye çalışıyorlar"

Türkiye Cumhuriyeti üzerine oynanan oyunların aynı olduğunu ifade eden Bakan Numan Kurtulmuş, "Oyun aynı oyun, Abdülhamid'in karşısına çıkıp ondan Yahudi devleti için yer talep edenler ya da Osmanlı Devletini diz çöktürmek için oyun oynayanlar, yaklaşık 1 asır evvel 120 sene evvel hangi oyunları yaptılarsa bugünde aynı oyunları yapıyorlar. Bugünde Osmanlı'nın devamı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin diz çökmesi için her türlü saldırıyı, her türlü tertibi ortaya koyuyorlar. Dün Sultan Abdülhamid Han'ın karşısına bir şekilde çıkıp yolunu kesmeye çalışanlar bugün Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne çıkıp onun yolunu kesmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"Oyun oynadıkları terör örgütlerinin diz çöktüğünü görünce mahcup olacaklar"

Türkiye Cumhuriyeti'ne oyun oynanmayacağını çok açık bir şekilde anlayacaklarını söyleyen Bakan Kurtulmuş, "Oyun aynı oyun, dün bazı terör örgütleriyle yaptıkları oyunları bugünde DEAŞ'ın eliyle PKK'nın, PYD'nin eliyle yapmaya devam ediyorlar. Bu oyunu bozacağız. Bu oyunu oynayanlar, bu oyunu oynadıkları terör örgütlerinin yakında diz çökmüş olduğunu görecekler, mahcup olacaklar ve Türkiye'ye karşı oyun oynanmayacağını çok açık bir şekilde göreceklerdir. Afrin'de mücadele eden bütün Mehmetçiklerimize gerçekten Cenabı Allah'ın görünmez ordularıyla teyit etmesini diliyorum. Allah ordumuzu, milletimizi muzaffer kılsın. Afrin hadisesinde şehit düşen bütün kardeşlerimize rahmet diliyorum" diye konuştu.