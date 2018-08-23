Kültür ve Turizm Bakanı Noktayı Koydu: Bodrum'da Fahiş Fiyatlara İzin Vermeyeceğiz!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum '10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz" dedi.

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİNDE FAHİŞ FİYAT ŞİKAYETLERİ ARTMIŞTI

Kurban Bayramı tatilini fırsata çeviren yeme-içme mekanlarının fiyatları arttırdığı özellikle otel ve plaj valelerinin de fahiş fiyatlarla adeta vatandaşı dolandırdığı ortaya çıkmıştı.

"BİZE BİLDİRİN, DİSİPLİN KURULU GEREKEN CEZAYI VERECEK"

Konuyla ilgili olarak vatandaşların yanında oldukları mesajını veren Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, "Bu tür mekanları Bodrum Ticaret Odası'na bildirin. Biz de disiplin kurulunda gereken cezayı veriyoruz" demişti.

KÜÇÜK BARDAKTA ÇAY 18 LİRA!

Bodrum'daki bazı mekanlara ait fiyatlar şöyle; Türk kahvesi 16 TL, ince belli çay 18 TL, domates çorbası 23 TL, küçük su 15 TL, kola 28 TL, lahmacun 34 TL, vale 30 TL... Liste uzayıp gidiyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI: BUNLARA İZİN VERMEYECEĞİZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Eğer siz gerekli altyapıyı, eğitimi oluşturmazsanız, sistemi kurmazsanız ortalık fırsatçılara kalıyor. O zaman bu turizmin geleceğini yiyorsunuz. Gerçekten turizme yatırım yapmak isteyen, burada iş sahibi olmak isteyen, sektör olarak görenleri sektör dışına itmiş oluyorsunuz.

Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz.Bunlara konsantre olacağız. O zaman kişi başına turist gelirinde, harcamalarında artışı yavaş yavaş izlemeye başlayacağız. Beş yıl içinde hedeflerimize inşallah ulaşacağız" açıklamasını yaptı.