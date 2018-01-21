Bakan Nihat Zeybekci, "(Zeytin Dalı Harekatı) İkinci adım olarak Fırat'ın doğusu gerçekleştirecek"

DENİZLİ - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Afrin'e düzenlenen Zeytindalı Harekatı ile ilgili operasyonun Fırat'ın doğusuna kadar uzanacağını belirterek "Zeytin dalı barış operasyonu barış hareketi Türkiye'nin güvenliğini sınırı garanti alma ihtimali. Türkiye'yi tehdit eden hiçbir parmağı sağlam bırakmayacağız" dedi.

Denizli Platformu tarafından düzenlenen Ekonomi 2018 Vizyon toplantısında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Zeytin dalı barış operasyonu barış hareketi Türkiye'nin güvenliğini sınırı garanti alma ihtimali. Türkiye'yi tehdit eden hiçbir parmağı sağlam bırakmayacağız. Defalarca söyledik. Dostlarımıza anlatmaya çalıştık. Yapmayın etmeyin dedik. Türkiye'ye buyurmak talimat vermek. Yeni dünyada Türkiye içinde olur. Yeni dünya kurulacaksa, Türkiye o dünyayı kuracaklardan biri olacak. Yeni harita çizecekse Türkiye o haritayı çizenlerden olacak" dedi.

Operasyonun huzur ve barış operasyonu olduğunu belirten Zeybekci, "Ne kadar yapılarsa her birinin tek tek yerle bir ettiği bir operasyon. Bugün itibari ile huzur barış getirmek için Rabbim onlara güç versin. Siyasi yorumlar vardı. O coğrafyada yapabilecek 5 tane devlet yok dedi. Bu millete yapılan şekli ile yapılıyor. Zan ettiler ki sessizliğimiz acizliğimizden sırtımızda yumurta küfesi var. Yarın bu coğrafyaya gelip emperyalist kaygılarla gelip sonra çekip gidince, sorumluluk yok sanıyorlar. Bizim ecdadımız verdiği kardeş kılma iklimi görevi var. Gelip gitmeyeceğiz. Gelip menfaati görüp gitmeyeceğiz" diye konuştu.

Bugüne kadar gittiği ülkelerde hep ecdadı temsil ettiklerini belirten Zeybekci, "Bugüne kadar 170 ülkeye gitmişiz. Bir o kadar ülke dede devlet başkanları başbakanları ilgili bakanları yetkilileri ile görüşmüşmüşüz. Allah'a hamd ediyorum ki bu güne kadar ecdadımdan dolayı. Bir kere başımız öne eğilmedi. Bir kere bile mahcup olmadı. Bir kere bile yüzümüz kızarmadı. Onların öyle değil. Afrika'dan tutunda Amerika'ya kadar bütün o coğrafyada bir zamanlar sömürünü en vahşisi vardı. Vahşeti vardı. Bizim tarihimizde asla olmadı. Zeytin dalı barış operasyonu barış hareketi Türkiye'nin güvenliğini sınırı garanti alma ihtimali. Türkiye'yi tehdit eden hiçbir parmağı sağlam bırakmayacağız. Defalarca söyledik. Dostlarımıza anlatmaya çalıştık. Yapmayın etmeyin dedik. Türkiye'ye buyurmak talimat vermek. Yeni dünyada Türkiye içinde olur. Yeni dünya kurulacaksa, Türkiye o dünyayı kuracaklardan biri olacak. Yeni harita çizecekse Türkiye o haritayı çizenlerden olacak. Asla aklını ruhunu satanlara, peşkeş çekenlere müsaade etmeyeceğiz. Başlayan harekat; Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi defalarca söylememize rağmen, ikinci adım olarak Fırat'ın doğusu gerçekleştirecek. Türkiye'yi çerçeveleyen hiçbir şeye müsaade edilmeyecek. Hiç kimseden izine de ihtiyacımız yok, desteğe de ihtiyacımız yok." diye konuştu.