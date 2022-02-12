Bakan Nebati, vatandaşların fiziki altınlarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edebileceğini... - Haberler
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Bakan Nebati, vatandaşların fiziki altınlarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edebileceğini...

AA, Uğur Aslanhan - Ekonomi
Bakan Nebati, vatandaşların fiziki altınlarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edebileceğini...

Bakan Nebati, vatandaşların fiziki altınlarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edebileceğini bildirdi.

Bakan Nebati, vatandaşların fiziki altınlarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edebileceğini bildirdi

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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