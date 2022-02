Bakan Nebati üçlü ekonomi paketini açıkladı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda üçlü ekonomi modelini açıkladı.

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı düzenlendi. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya çok sayıda iş insanı katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantıda ekonomide atılacak yeni adımları açıkladı.

"KATILIM VE KAMU MEVDUAT BANKALARI BU İŞİN BAŞINI ÇEKECEK"Takasbank, Borsa İstanbul ve Darphane'nin bankalarla iş birliğini geliştireceğini, altınların ekonomiye kazandırılması yönünde çalışacağını dile getiren Nebati, "Altın depo hesapları, altın katılım hesapları, çeyrek hesap, altın dönüşümlü TL mevduat hesabı, altın alım-satım işlemleri ve transfer sistemleri Takasbank'la yürümüş olacak. Altın bizim bir gerçekliğimiz. Evimizde bir köşesinde tasarruf ya da korunma amacıyla mutlaka suretle bu toprakların vazgeçemediği bir maden. Bu madenin artık ülke ekonomisini de güçlendirecek, finansal sistemi rahatlatacak, TL'yi özendirecek araç haline dönüştürülmesinin tam zamanı. Bankalarda an itibarıyla katılım bankaları paydaşlarımız. Emlak Katılım, Vakıf, Ziraat, Türkiye Finans, Kuveyt Türk ve Albaraka bu işin önde gidenleri olacak. Vatandaş mevcut ziynet altınını teslim edecek. Katılım bankaları, kamu mevduat bankaları bu işleyişteki en önemli adım olacak. Bankalarımız artık her ilde en az 1 şubesi mutlak suretle kuyumculuk faaliyetlerini götürecek hale dönüşecek. Altın toplama gününden ziyade her gün işleyecek tasarruf yöntemi haline gelecektir. Vatandaşlarımızın altınlarını sisteme rahatlıkla koyabilmesi için başta sisteme dahil olmak için kuyumcu sayılarının artırılması için kapsamlı çalışmaları vakit kaybetmeden hayata geçiriyoruz. Altın toplama sürecinde bugüne kadar uygulanandan farklı olarak bankalarımızın bazı şubeleri sürekli aracılık edecek. Vatandaşlarımız finansal sistemin erişimini kolaylaştıracak dijital çözümler üzerine de çalışmalar devam ediyor. Hali hazırda Takasbank tarafından uygulamada olan altın transfer sisteminin yaygınlaştırılması, dijitalize edilmesi gibi uygulamalar yer alıyor. Vatandaşımızın anında haberdar olması için gerekli tanıtım faaliyetleri devam edecek. Altın bir tasarruf aracı, ekonomiye kazandırılacak" diye konuştu.

Enflasyonla ilgili bir mobil uygulama başlatılacağının müjdesini veren Nebati, "Mobil uygulama başlatıyoruz. Mobil uygulama ile vatandaşlarımız enflasyonunun düşüşüne katkı veren satış noktalarında fiyatlara bakacak, kategorileri öne çıkaran duyuru alanlarını bulacak. Filtrelerden kolay arama yapacak, toplam alışveriş miktarını hesaplayacak uygulama 1 Mart'ta devreye girecek. Tüketiciye fiyat takibinin yapılmasına imkan sağlayan en uygun fiyatlı ürüne ulaşması sağlanacak ve bu mobil uygulamanın geliştirilmesiyle enflasyonla mücadelede ortaya konacak adımların tedbirlerini ortaya koymuş olacağız. Devlet yol göstericidir. Kamu yönetimi siyasal iktidar proaktif hareket eder. Ama denetleyici düzenleyici görevini asla ihmal etmez. Açık ve net söyleyeyim, bizim zihinlerimizin iş dünyası olarak, üreticiler olarak bir dönüşümünün sağlanması lazım. 2021 20 Aralık öncesinde değiliz. 2022 fiyatlarını yapmamız lazım. Tüm sektörlere. Siz bize destek verin, biz sizden alacağımız destek ve teşekkürle önümüzü açıcı adımlar atmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her alanda ama her alanda çok daha yeni tedbirler paketini sunacağız. Enflasyonla mücadele timi ile enflasyonla mücadele timi kuruyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak fiyatların daha sıkı şekilde denetlendiği fahiş fiyat, sizin karınızla işimiz yok, karlarınızla işimiz yok, ticaretinizle işimiz yok ama fahiş fiyat uygulayanlarla enflasyonla mücadele timi özel bir tim oluşturuyoruz" dedi.