Nebati ve Kasapoğlu, AK Parti'li belediye başkanlarına Bakanlık çalışmalarını anlattı

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Bakanlık çalışmalarını aktardı.

Kızılcahamam'daki Eliz Otel'de yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından Kasapoğlu ile Nebati birer sunum yaptı.

Bakan Kasapoğlu, sunumunda, belediye başkanlarına ilçelerde sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve spor tesislerinin 7/24 kullanılması çağrısında bulundu.

Kadın odaklı sportif faaliyetlerin de yaygınlaştırılması konusunda tavsiyede bulunan Bakan Kasapoğlu, Bakanlığınca hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesine belediyelerin de destek vermesini istedi.

Kasapoğlu, şehirlerde yapılan yeni statların halka açılması konusunu gündeme getirerek, bu konuda belediyelerle iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de Türkiye Ekonomi Modeli'ne dair bir sunum gerçekleştirerek, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı yeni modelde "İhracat eksenli kalkınma: Dikey büyüme" başlığı altında bilgi paylaşımında bulundu.

Fiyat istikrarı, finansal istikrar, sürdürülebilir ve dengeli bir maliye politikasının önemine işaret eden Bakan Nebati, büyüme ile cari fazla arasındaki pozitif korelasyonu sağlayarak gelecek dönemde Türkiye'nin yüksek büyüme-düşük cari açık hedefiyle yoluna devam edeceğine vurgu yaptı.

Kamuoyuna duyurulan "Kur Korumalı TL Mevduat" ürünü hakkında da bilgiler veren Bakan Nebati, ürünün temel özellikleri kapsamında sistemin işleyişini detaylı olarak anlattı.

Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri

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