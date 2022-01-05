Bakan Nebati: "Türkiye ekonomi modelini bu doğrultuda sizlerin desteğiyle hayata geçiriyoruz. 20 Aralık tarihi bir milattır" - Haberler Ekonomi
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Bakan Nebati: "Türkiye ekonomi modelini bu doğrultuda sizlerin desteğiyle hayata geçiriyoruz. 20 Aralık tarihi bir milattır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bakan Nebati: "Türkiye ekonomi modelini bu doğrultuda sizlerin desteğiyle hayata geçiriyoruz.

Bakan Nebati: "Türkiye ekonomi modelini bu doğrultuda sizlerin desteğiyle hayata geçiriyoruz. 20 Aralık tarihi bir milattır"

-"ABD'de enflasyonun 6.8'e çıkıyor olması, Almanya'nın enflasyonla karşı karşıya kalması şunu gösteriyor. Dünyada emtiadaki fiyatların yüksekliği, taşımadaki ağır yükler, özellikle de Türkiye gibi ülkelerde iç dinamiklerin getirdiği talepler nedeniyle enflasyon dünyanın gündeminde"

-"Enflasyonla mücadele edeceğiz. Hesap kitabımızı daha anlaşılır şekle getireceğiz. Bütçe disiplininden asla taviz vermeden enflasyonla mücadelemizi kararlı şekilde devam ettireceğiz"

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı"na katıldı.

Bakan Nebati: Türkiye ekonomi modelini bu doğrultuda sizlerin desteğiyle hayata geçiriyoruz. 20 Aralık tarihi bir milattır

Bakan Nebati: Türkiye ekonomi modelini bu doğrultuda sizlerin desteğiyle hayata geçiriyoruz. 20 Aralık tarihi bir milattır

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