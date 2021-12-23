Bakan Nebati: "(Türkiye Ekonomi Modeli) Bu, sıcak paraya karşı doğrudan yatırımı çekecek özel bir model. Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için... - Haberler Ekonomi
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Bakan Nebati: "(Türkiye Ekonomi Modeli) Bu, sıcak paraya karşı doğrudan yatırımı çekecek özel bir model. Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için...

Bakan Nebati:
AA / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi

Bakan Nebati: "(Türkiye Ekonomi Modeli) Bu, sıcak paraya karşı doğrudan yatırımı çekecek özel bir model. Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için gelinmesini istiyoruz.

Bakan Nebati: "(Türkiye Ekonomi Modeli) Bu, sıcak paraya karşı doğrudan yatırımı çekecek özel bir model. Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için gelinmesini istiyoruz."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: '(Türkiye Ekonomi Modeli) Yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah seviyesinin toplumun tamamına...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "(Türkiye Ekonomi Modeli) Yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah seviyesinin toplumun tamamına...

 Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısı gerçekleştirildi

Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısı gerçekleştirildi

AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi Haberleri

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