Bakan Nebati, TBB üyeleriyle bir araya geldi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyeleri ile toplantı yaptı. Toplantıda küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler görüşüldü.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş ve TBB Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler görüşüldü. Bakan Nebati, yeni ekonomik programa ilişkin bankacılara bilgi paylaşımında bulunarak, değerlendirmelerini aldı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının amacının sağlıklı, istikrarlı büyüme performansı olduğu belirtildi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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