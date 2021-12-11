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Bakan Nebati'nin, iş dünyası temsilcileriyle buluştuğu toplantı

Bakan Nebati'nin, iş dünyası temsilcileriyle buluştuğu toplantı
AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati ile buluşmamızda İTO'nun görüşlerini ifade ettik. 2022'nin, ihracattan güç bulacağımız, üretim ve istihdamı öncelediğimiz ve sıfır cari açık hedefini yakalayacağımız bir yıl olması için çalışacağız.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati ile buluşmamızda İTO'nun görüşlerini ifade ettik. 2022'nin, ihracattan güç bulacağımız, üretim ve istihdamı öncelediğimiz ve sıfır cari açık hedefini yakalayacağımız bir yıl olması için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da bir araya gelmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Avdagiç, Türkiye'nin artık cari fazlayı hedef alan yeni bir yolda yürüdüğünü belirtti.

Avdagiç, "Sayın Bakanımızın üretime dayanan yeni politika eksenini benimsiyoruz. İş dünyası olarak da hedefimiz yüksek ihracat, yüksek istihdam, düşük cari açık. Bu süreçte dünyada olduğu gibi enflasyonla mücadelemiz sürecek. Eski gücüne kavuşacak hizmet ve turizm gelirleri, ihracat artışı ve cazip yatırım ikliminin etkisiyle temel göstergeler ekonomik gücümüzü yansıtan bir seviyeye ulaşacağız. Türkiye ekonomisine ve Türk iş dünyasına güveniyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

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