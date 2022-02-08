Bakan Nebati, Londra'da bankacı ve üst düzey yöneticilerle bir araya geldi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 7- 8 Şubat 2022 tarihlerinde Londra'da bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; toplam 2 gün süren görüşmelerde 18 varlık yönetim şirketi, 19 uluslararası kalkınma ve yatırım bankası ile 10'dan fazla özel sermaye, alt yapı ve girişim sermayesi fonu ve teknoloji şirketi katılım sağladı ve toplam 100'e yakın üst düzey yönetici ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Bankacı ve yatırımcılarla belirli periyotlarda iletişimin sürdürülmesi konusunda fikir birliği sağlandı.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Güncel