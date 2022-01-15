BAKAN NEBATİ: KUR KORUMALI MEVDUAT HESABININ BÜYÜKLÜĞÜ 131 MİLYAR LİRAYI AŞTI (2) - Haberler
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BAKAN NEBATİ: KUR KORUMALI MEVDUAT HESABININ BÜYÜKLÜĞÜ 131 MİLYAR LİRAYI AŞTI (2)

BAKAN NEBATİ: KUR KORUMALI MEVDUAT HESABININ BÜYÜKLÜĞÜ 131 MİLYAR LİRAYI AŞTI (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çengelköy'de düzenlenen Milli İrade Platformu üye Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'na katıldı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çengelköy'de düzenlenen Milli İrade Platformu üye Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Nebati'nin yanı sıra İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan ve Milli İrade Platformu üye STK başkanları katıldı. Burada konuşan Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar lirayı aştığını söyledi

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Bakan Nebati'nin konuşması


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HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çengelköy'de düzenlenen Milli İrade Platformu üye Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'na katıldı.

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