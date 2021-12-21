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Bakan Nebati: Kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak

Bakan Nebati: Kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır" açıklamasında bulundu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır" açıklamasında bulundu.

Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından yaptığı basın açıklaması sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Nebati, yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır" ifadesini kullandı.


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Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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