Bakan Nebati: Kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak
HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır" açıklamasında bulundu.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır" açıklamasında bulundu.
Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından yaptığı basın açıklaması sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Nebati, yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır" ifadesini kullandı.
Sizce, Dolar 20 ? olur mu? #Dolar | #Dolar20tl— Haberler (@Haberler) December 20, 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim kur spekülasyonu, fahiş fiyat ve faiz baskısıyla ülkemizi geçerliliği kalmamış ekonomi modelleriyle yolundan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır."
Türkiye'de 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri