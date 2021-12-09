Son dakika haber! Bakan Nebati, İstanbul'da iş dünyasıyla buluşacak - Haberler
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Son dakika haber! Bakan Nebati, İstanbul'da iş dünyasıyla buluşacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceğini belirtti.

İSTANBUL (DHA) - HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceğini belirtti.

Nureddin Nebati, bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmeleri için geldiği TBMM'de, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Bakan Nebati, Hafta sonu iş dünyasıyla mı buluşacaksınız sorusu üzerine, Evet, cumartesi günü inşallah diye cevap verdi.

Bakan Nebati'nin İstanbul'da gerçekleştireceği toplantıya Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden temsilciler başta olmak üzere çok sayıda iş insanının katılacağı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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