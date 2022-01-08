Bakan Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle İstanbul'da buluştu - Haberler
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Bakan Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle İstanbul'da buluştu

AA / Kenan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi.

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi.

Bakan Nebati'nin, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iş dünyasının kadın temsilcileri ile buluştuğu toplantı başladı.

Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

Bakan Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle İstanbul'da buluştu

Bakan Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle İstanbul'da buluştu

Bakan Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle İstanbul'da buluştu

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AA / Kenan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri

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