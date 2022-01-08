Bakan Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle İstanbul'da buluştu
AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi.
İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi.
Bakan Nebati'nin, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iş dünyasının kadın temsilcileri ile buluştuğu toplantı başladı.
Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.
AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri
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