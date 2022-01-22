Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle İstanbul'da bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle İstanbul'da bir araya geldi.

Bakan Nebati'nin ekonomist ve akademisyenlere Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacağı ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı.

Dünyadaki ekonomik gelişmelerin de ele alınması beklenen buluşma, basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.