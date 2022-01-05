Bakan Nebati: "Dün itibarıyla kur korumalı Türk lirası mevduat hesabında 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı"na katıldı. (4)

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Kur artık tartışılır olmaktan çıktı. Serbest piyasa koşulları altında döviz kurları dengeye kavuştu, artık gündemimizden çıkarıyoruz."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Dün itibarıyla kur korumalı Türk lirası mevduat hesabında 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik."