Bakan Nebati: "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14.00'te açıklayacağız"
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati, dövize endeksli Türk lirası menduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14.00'te açıklayacağını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati, dövize endeksli Türk lirası menduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14.00'te açıklayacağını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14.00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son dakika haberleri... Bakan Nebati: "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14: 00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün...
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