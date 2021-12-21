Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "finansal alternatifler ve ekonomik tedbirleri" değerlendirdi Açıklaması - Haberler Ekonomi
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Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "finansal alternatifler ve ekonomik tedbirleri" değerlendirdi Açıklaması

Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı
AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yola devam edeceklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yola devam edeceklerini bildirdi.

Nebati, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Nebati, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır." ifadesini kullandı.

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AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri

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