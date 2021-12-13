Bakan Nebati: Cari işlemler hesabı son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdi - Haberler Ekonomi
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Bakan Nebati: Cari işlemler hesabı son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdi

Bakan Nebati: Cari işlemler hesabı son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2021 Ekim ayında Cari İşlemler Hesabı, 3.156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdi" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2021 Ekim ayında Cari İşlemler Hesabı, 3.156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdi" dedi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dış ticaret dengesindeki fazla ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin güçlü etkisi ile 2021 Ekim ayında Cari İşlemler Hesabı, 3.156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdi. 2020 yılında 35.6 milyar dolar olan cari açık da 2021 Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 15.4 milyar dolara geriledi. Cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


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Cari işlemler hesabı ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 15 milyar 425 milyon dolar oldu.

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Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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