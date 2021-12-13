Bakan Nebati: "Cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz" - Haberler
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Bakan Nebati: "Cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz"

Bakan Nebati:
AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Güncel

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Ekim ayında cari işlemler hesabı, 3 milyar 156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Ekim ayında cari işlemler hesabı, 3 milyar 156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdi." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dış ticaret dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekim ayında cari işlemler hesabında oluşan fazlaya dikkati çeken Nebati, şunları kaydetti:

"Dış ticaret dengesindeki fazla ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin güçlü etkisiyle ekim ayında cari işlemler hesabı 3 milyar 156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdi. 2020 yılında 35,6 milyar dolar olan cari açık da Ekim 2021 itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 15,4 milyar dolara geriledi. Cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz."

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AA / Merve Özlem Çakır - Son Dakika Haberleri

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