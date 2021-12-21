Bakan Nebati: Bankalarımız gün içinde işlemlere başlayacaktır
HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14.00'te açıklayacaklarını duyurdu.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14.00'te açıklayacaklarını duyurdu.
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14.00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri