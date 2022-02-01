Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü - Haberler Ekonomi
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Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
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Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile görüşme gerçekleştirdi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud- Basso ve ekibiyle görüşme gerçekleştirdi. Bakan Nebati, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Sayın Odile Renaud- Basso ve ekibiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın önümüzdeki dönemde ülkemizdeki yatırımlarını ve potansiyel iş birliği alanlarını değerlendirdik" ifadelerini kullandı.


Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü

Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü

Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, imar, Ekonomi, Haber

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