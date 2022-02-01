Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud- Basso ve ekibiyle görüşme gerçekleştirdi. Bakan Nebati, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Sayın Odile Renaud- Basso ve ekibiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın önümüzdeki dönemde ülkemizdeki yatırımlarını ve potansiyel iş birliği alanlarını değerlendirdik" ifadelerini kullandı.