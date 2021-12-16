Bakan Nebati: Asgari ücrette enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı göreceğiz (2) - Haberler Ekonomi
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Bakan Nebati: Asgari ücrette enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı göreceğiz (2)

Bakan Nebati: Asgari ücrette enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı göreceğiz (2)
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Ekonomi

'TARİHİ ARTIŞTIR, HAYIRLI OLSUN'Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 4 bin 250 TL olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin, bütçe görüşmelerine katıldığı TBMM Genel Kurulu'nda açıklama yaptı.

'TARİHİ ARTIŞTIR, HAYIRLI OLSUN'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 4 bin 250 TL olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin, bütçe görüşmelerine katıldığı TBMM Genel Kurulu'nda açıklama yaptı. Nebati, "Asgari ücret hayırlı uğurlu olsun. 'Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedik; 19 yıldır ezdirmedik, şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üzerinde değil, çok çok üstünde yüzde 50'lik net artışla asgari ücreti açıkladı Cumhurbaşkanımız. 2022 yılında 4 bin 250 lira net olarak uygulanacaktır. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisiyle ilgili çalışma kararını Cumhurbaşkanımız açıkladı. Tarihi artıştır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.


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Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Ekonomi Haberleri

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