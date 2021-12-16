Bakan Nebati: Asgari ücrette enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı göreceğiz (2)

'TARİHİ ARTIŞTIR, HAYIRLI OLSUN'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 4 bin 250 TL olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin, bütçe görüşmelerine katıldığı TBMM Genel Kurulu'nda açıklama yaptı. Nebati, "Asgari ücret hayırlı uğurlu olsun. 'Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedik; 19 yıldır ezdirmedik, şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üzerinde değil, çok çok üstünde yüzde 50'lik net artışla asgari ücreti açıkladı Cumhurbaşkanımız. 2022 yılında 4 bin 250 lira net olarak uygulanacaktır. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisiyle ilgili çalışma kararını Cumhurbaşkanımız açıkladı. Tarihi artıştır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!



Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Ekonomi Haberleri

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