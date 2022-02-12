Son dakika haber! Bakan Nebati: (Yastıkaltı altınlar) 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere 1.500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları...
AA, Uğur Aslanhan - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberine göre Bakan Nebati: (Yastıkaltı altınlar) 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere 1.500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz.
Bakan Nebati: (Yastıkaltı altınlar) 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere 1.500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz
AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi