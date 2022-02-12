Son dakika haber! Bakan Nebati: (Yastıkaltı altınlar) 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere 1.500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları... - Haberler
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Son dakika haber! Bakan Nebati: (Yastıkaltı altınlar) 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere 1.500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları...

AA, Uğur Aslanhan - Ekonomi
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Son dakika haber! Bakan Nebati: (Yastıkaltı altınlar) 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere 1.500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları...

Son dakika haberine göre Bakan Nebati: (Yastıkaltı altınlar) 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere 1.500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz.

Bakan Nebati: (Yastıkaltı altınlar) 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere 1.500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi

Mart, Ekonomi, Haberler

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