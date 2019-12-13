Bakan Mustafa Varank "sanayi üretimindeki artışı" değerlendirdi Açıklaması
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Bakan Mustafa Varank "sanayi üretimindeki artışı" değerlendirdi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminde ekimde yıllık bazda yüzde 3,8'lik bir büyüme gerçekleştiğini belirterek, sağlanan desteklerle sanayicinin yanında olduklarını bildirdi.

13.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:16
Bakan Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , sanayi üretiminde ekimde yıllık bazda yüzde 3,8'lik bir büyüme gerçekleştiğini belirterek, sağlanan desteklerle sanayicinin yanında olduklarını bildirdi.

Bakan Varank, hesabından, TÜİK tarafından bugün açıklanan ekim ayı Sanayi Üretim Endeksi istatistiklerine ilişkin, "Sanayi üretimindeki artış sürüyor. Ekim ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,8'lik bir büyüme gerçekleşti. Enerji, ara malı ve sermaye malı sektörlerindeki güçlü performans bu artışta etkili oldu. Desteklerimizle sanayicimizin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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