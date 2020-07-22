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Bakan Mustafa Varank, Kocaeli'de konuştu: (1)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Temmuzun ilk iki haftasında sanayideki elektrik tüketimi, nisan-haziran dönemini geride bırakmanın yanında, martın aynı dönemini de geçmiş durumda.

Bakan Mustafa Varank, Kocaeli'de konuştu: (1)
22.07.2020 19:13 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:50

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Temmuzun ilk iki haftasında sanayideki elektrik tüketimi, nisan-haziran dönemini geride bırakmanın yanında, martın aynı dönemini de geçmiş durumda. Yani son 3 ayda ilk defa martı geçiyoruz." dedi.

Varank, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Kocaeli'deki programının yoğun geçtiğini söyledi.

Bilişim Vadisi'nde G20 Dijital Ekonomi Bakanları Zirvesi'ne uzaktan bağlantıyla katıldığını belirten Varank, "Ülkemizin yapay zeka, dijital güvenlik, akıllı şehirler ve dijital ekonominin ölçülmesi gibi farklı alanlardaki önceliklerini muhataplarımızla tartıştık, G20'nin önümüzdeki dönem yol haritasını şekillendirdik. Şimdi de sizlerle birlikteyiz. Bugünü şöyle özetleyebiliriz; güne sanayi ile başladık, teknoloji politikaları ile devam ettik, her şeyin temeli beşeri sermaye, insan gücü diyerek de noktalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank, Türkiye'de sanayinin kalbinin Kocaeli'de attığını dile getirerek, kentteki 14 Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 2 serbest bölge, 4 teknopark ve Bilişim Vadisi'nden alınan güçle üretim, istihdam ve ihracatta önemli bir rol üstlenildiğini kaydetti.

En son 17 Haziran'da Kocaeli'deki sanayicilerle bir araya gelip son dönem gelişmeleri masaya yatırdıklarını anımsatan Varank, şöyle konuştu:

"O günden bu yana üretim ve yatırım verilerinde, canlanma eğiliminin güçlendiğini görüyoruz. Birkaç rakama özellikle değinmek istiyorum, mayıs ayında sanayi üretimi nisana göre yüzde 17,4 arttı. Halen geçen senenin altındayız ancak ay bazında toparlanmamız pek çok ülkeye göre gerçekten çok hızlı. Üretimdeki bu toparlanmayı sanayi sicil verilerinden de teyit edebiliyoruz. Haziran'da 1421 yeni sanayi işletmesi kuruldu. Bu sayı, geçen seneye göre yüzde 91'lik bir artışa tekabül ediyor."

"Yılın ilk yarısında 606 üretim tesisi faaliyete geçti"

Bakan Varank, OSB'lerde de fabrikalar açılmaya devam ettiğini, yılın ilk yarısında 606 üretim tesisinin faaliyete geçtiğini bildirdi.

Yatırıma baktıklarında da güçlü bir trendin görüldüğüne dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

"Bunu teşvik belgelerimize olan talepten çok net izleyebiliyoruz. İlk 6 ayda teşvik talebi, geçen seneye göre yüzde 14 arttı. Ertelenmiş tüketimin yatırımlara yönelmesi elbette çok sevindirici bir gelişme. Tabii önemli olan bu eğilimin istikrarlı ve kalıcı hale gelmesi. Beklenti ve dış talep kanalına baktığımızda orada da iyileşmeyi çok net biçimde görebiliyoruz. Yeri gelmişken çok güncel bir veri paylaşayım, temmuzun ilk iki haftasında sanayideki elektrik tüketimi, nisan-haziran dönemini geride bırakmanın yanında, martın aynı dönemini de geçmiş durumda. Yani son 3 ayda ilk defa martı geçiyoruz."

Kocaeli'deki verileri aktaran Varank, kentin şimdiden martın ilk yarısındaki performansı geride bıraktığına değindi.

Varank, Kocaeli ne kadar hızlı toparlanırsa ülke genelindeki etkinin de bu denli güçlü olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz de Bakanlık olarak şehrimizin potansiyelini ileriye taşıyacak her türlü projeye destek veriyoruz. Yılbaşından bu yana şehrimizdeki 4,5 milyar liralık sabit yatırıma teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımların tamamlanmasıyla ilave 5 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları açılmasını bekliyoruz. KOSGEB de şehrimizdeki KOBİ'lerin yanındaydı; ilk 6 ayda 800'e yakın KOBİ'ye farklı destekler sunduk. Hazır KOSGEB demişken, bugün çağrısını açtığımız programa da tekrar değinmek istiyorum. KOBİGEL kapsamında 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme'nin yeni çağrısını ilan ettik. Hem dijital teknolojileri geliştiren hem de bu teknolojileri kullanan işletmelerin sayıca çoğalmasını istiyoruz. Program kapsamında KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Büyük veri, nesnelerin interneti, akıllı sensörler, endüstriyel robot teknolojileri, ve artırılmış gerçeklik gibi alanlarda başvuruları kabul edeceğiz. Çağrımız 17 Eylül'e kadar açık. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor, sonuçları da kasım ayı sonuna doğru açıklamayı planlıyoruz."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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