MUŞ (DHA) - Bakan Muş : Türkiye ekonomisi 21,7 oranında büyüyerek rekor kırdı (2)

'TÜRKİYE, SON 20 YILDA İLK KEZ DÜNYA İHRACAT PAYINDA YÜZDE 1 SEVİYESİNE ÇIKTI'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi. Bakan Muş, "Son 20 yılda Türkiye, ilk kez dünya ihracat payında yüzde 1 seviyesine çıktı" dedi.

"31 Ekim 2021 tarihi itibarıyla yıl içerisinde kullandırılan faiz indirimli kredilerin toplam tutarı 24 milyar liraya ulaşmıştır. 2020'de Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği tarafından hayata geçirilen yapılandırma imkanının ardından, 2021'de esnaf ve sanatkarların kooperatiflere olan borçlarına ilişkin sağlanan yapılandırma imkanından ise kefilleriyle birlikte yaklaşık 119 bin kişi faydalanmış, 650 milyon lira tutarındaki borç yapılandırılarak 325 milyon lira tutarındaki gecikme faizi silinmiştir. Bakanlığımızca pandemi nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın desteklenmesi amacıyla verilen Gelir Kaybı ve Kira Destekleri hibeleri tutarı toplam 4,6 milyar lirayı aşmıştır."

Haber : Besti KARALAR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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