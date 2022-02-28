Bakan Muş: Türkiye ekonomisi, 2021'de yüzde 11 büyüdü - Haberler

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Bakan Muş: Türkiye ekonomisi, 2021'de yüzde 11 büyüdü

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
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Bakan Muş: Türkiye ekonomisi, 2021'de yüzde 11 büyüdü

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye ekonomisi, 2021'de yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi" dedi.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye ekonomisi, 2021'de yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi" dedi.

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisi, 2021'de yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4,9 puan oldu. 2021 yılı büyümemizin yüzde 44,2'si net ihracat katkısıyla gerçekleşti" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Ekonomi

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