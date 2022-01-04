Bakan Muş: Türk inşaat sektörünün proje bedeli 29,3 milyar dolara ulaştı

MUŞ (DHA) - TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Türk inşaat sektörünün 2020'de üstlendiği 15,2 milyar dolarlık proje bedeli, 2021 sonu itibarıyla 29,3 milyar dolara ulaştı. Ülkemiz müteahhitlerince bugüne kadar 131 ülkede üstlenilen proje sayısı 11 bin 93'e, üstlenilen projelerin değeri 451,5 milyar dolara yükseldi" dedi.

Ticaret Bakanı Muş, Türkiye Müteahhitler Birliği'nde düzenlenen 'Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2021 Yılı Değerlendirmesi' programına katıldı. Bakan Muş, müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün, hizmetler alanında marka değeri ve rekabetçiliğin en yüksek olduğu sektörler arasında olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

Özellikle son dönemde, Sahra Altı Afrika bölgesindeki etkinliklerini çok güçlü şekilde artırdıklarını kaydeden Bakan Muş, "Diğer taraftan Rusya, geçmiş yıllarda olduğu gibi en yüksek proje bedeline ulaşılan ülkeler arasında yine ilk sırada yer almaktadır fakat bu sene Rusya'da 11,2 milyar dolar ile bir takvim yılı içinde, bir ülkede toplamda üstlenilen proje bedelinde de rekora imza atmış bulunmaktayız. Irak ise 2021 yılında üstlenilen 3,6 milyar dolarlık proje ile en çok proje üstlendiğimiz ikinci ülke konumuna yükselmiştir. Biliyorsunuz, Irak tarafı ile 2021 senesinde önemli ve verimli temaslarımız oldu. Biz bu iletişimi sürdürerek Irak ile ilişkilerimizi geliştirmeyi ve müteahhitlerimizin bu ülkede daha da önünü açmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl en fazla proje üstlendiğimiz ilk 10 ülke arasında Ukrayna, Kazakistan, Türkmenistan ve Cezayir gibi geleneksel pazarlarımız olan ülkeler yerlerini muhafaza etmiştir. Ayrıca 3 Sahra Altı Afrika ülkesi ile Polonya, ilk 10'daki yerini almış vaziyettedir" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri

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