Bakan Muş: Türk inşaat sektörünün proje bedeli 29,3 milyar dolara ulaştı

MUŞ (DHA) - TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Türk inşaat sektörünün 2020'de üstlendiği 15,2 milyar dolarlık proje bedeli, 2021 sonu itibarıyla 29,3 milyar dolara ulaştı. Ülkemiz müteahhitlerince bugüne kadar 131 ülkede üstlenilen proje sayısı 11 bin 93'e, üstlenilen projelerin değeri 451,5 milyar dolara yükseldi" dedi.

Ticaret Bakanı Muş, Türkiye Müteahhitler Birliği'nde düzenlenen 'Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2021 Yılı Değerlendirmesi' programına katıldı. Bakan Muş, müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün, hizmetler alanında marka değeri ve rekabetçiliğin en yüksek olduğu sektörler arasında olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

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Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Ekonomi Haberleri

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