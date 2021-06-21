Bakan Muş: Türk girişimcilerin yurt dışı yatırımı 43,9 milyar dolara ulaştı
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Bakan Muş: Türk girişimcilerin yurt dışı yatırımı 43,9 milyar dolara ulaştı

Bakan Muş: Türk girişimcilerin yurt dışı yatırımı 43,9 milyar dolara ulaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Türk girişimcilerin yurt dışındaki yatırımları 2020 yılında 43,9 milyar dolara ulaştı" dedi.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Türk girişimcilerin yurt dışındaki yatırımları 2020 yılında 43,9 milyar dolara ulaştı" dedi.

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türk firmalarının yurt dışı yatırımlarıyla küresel aktörler haline geldiğini, dünya pazarlarındaki rekabet güçlerini daha da artırdığını belirtti. Bakan Muş, "Bakanlığımızca yapılan 'Yurtdışı Yatırım Anketi' sonucuna göre, Türk girişimcilerin yurtdışındaki yatırımları 2020 yılında 43,9 milyar dolara ulaştı. Yurtdışındaki Türk yatırımları kanalıyla ihracatımız 2020'de 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşti, yatırımların cirosu 35 milyar doları buldu. Türkiye'yi yurtdışında başarıyla temsil eden tüm girişimcilerimize dünyanın her köşesinde destek olmaya devam edeceğiz" mesajını paylaştı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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