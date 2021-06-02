Bakan Muş'tan İzmir'de rehin alınan gümrük personeline geçmiş olsun telefonu
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Bakan Muş'tan İzmir'de rehin alınan gümrük personeline geçmiş olsun telefonu

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Güncel

Bakan Muş'tan İzmir'de rehin alınan gümrük personeline geçmiş olsun telefonu Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir'de görevi başındayken bıçaklı saldırıya uğrayıp rehin alındıktan sonra kurtarılan personelle görüntülü görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Muş'tan İzmir'de rehin alınan gümrük personeline geçmiş olsun telefonu

ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir'de görevi başındayken bıçaklı saldırıya uğrayıp rehin alındıktan sonra kurtarılan personelle görüntülü görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir'de görevi başındayken bıçaklı saldırıya uğrayarak rehin alındıktan sonra kurtarılan Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü personeli Mehmet Atalay Sonyıldırım'la görüntülü görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Muş, bıçakla rehin alınan Sonyıldırım'a, "Her zaman bizim desteğimizi yanında hissedebilirsin. Adli kolluk kuvvetlerimiz ve savcılığımız da bu kişiye gerekeni yapacaktır. Biz seni seviyoruz ve sana çok güveniyoruz. Sana ihtiyacımız var. Sen çok çalışkan ve gayretli birisin. En kısa sürede seni çalışırken görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Muş'tan İzmir'de rehin alınan gümrük personeline geçmiş olsun telefonu
Bakan Muş'tan İzmir'de rehin alınan gümrük personeline geçmiş olsun telefonu
Bakan Muş'tan İzmir'de rehin alınan gümrük personeline geçmiş olsun telefonu
Bakan Muş'tan İzmir'de rehin alınan gümrük personeline geçmiş olsun telefonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.
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