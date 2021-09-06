Bakan Muş: "OVP döneminde Uzak Ülkeler Stratejisi'yle ihracatımızın menzilini artıracağız"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Orta Vadeli Program (OVP) döneminde Uzak Ülkeler Stratejisi'yle ihracatımızın menzilini artıracağız." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Orta Vadeli Program (OVP) döneminde Uzak Ülkeler Stratejisi'yle ihracatımızın menzilini artıracağız." ifadesini kullandı.

Bakan Muş, Twitter hesabından, 2022-2024 dönemini kapsayan OVP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OVP'nin yayımlandığını anımsatan Muş, şunları kaydetti:

"OVP kapsamında ihracatımızı 2021 yılında yüzde 24,4 artışla 211 milyar dolara, 2022 yılında ise yüzde 9,4 artışla 230,9 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Özellikle hizmet ihracatında atacağımız adımlarla cari açığın azalmasına önemli katkı sağlayacağız. OVP döneminde Uzak Ülkeler Stratejisi'yle ihracatımızın menzilini artıracağız. Yurt dışı lojistik merkezler ile potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına erişimi hızlandıracağız. İhracat desteklerini artıracağız. Eximbank imkanlarını geliştireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya