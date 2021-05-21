Bakan Muş'tan esnafa hibe desteği açıklaması
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Bakan Muş'tan esnafa hibe desteği açıklaması

Bakan Muş'tan esnafa hibe desteği açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5 bin Türk Lirası ve 3 bin Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak" dedi.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5 bin Türk Lirası ve 3 bin Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak" dedi.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirlediklerini bildirdi. Bakan Muş, "Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5 bin Türk Lirası ve 3 bin Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak. Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek. Esnafımıza hayırlı olsun" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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