Bakan Muş'tan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine 'pozitif gündem' vurgusu
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Bakan Muş'tan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine 'pozitif gündem' vurgusu

Bakan Muş'tan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine 'pozitif gündem' vurgusu
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ve temsilcileri ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin stratejik hedefinin AB'ye tam üyelik olduğunu belirterek, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif gündem oluşturulmasının önemini vurguladı.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ve temsilcileri ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin stratejik hedefinin AB'ye tam üyelik olduğunu belirterek, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif gündem oluşturulmasının önemini vurguladı.

Ticaret Bakanı Muş, 27 AB üyesi ülkenin Ankara Büyükelçileri ve temsilcileri ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Programda, Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkileri, Gümrük Birliği'nin mevcut işleyişi ve güncellenmesi süreci, AB'nin çelik ürünlerindeki korunma önlemleri ile Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ve Sınırda Karbon Düzenlemesi (SKD) konuları ele alındı. Bakan Muş, Türkiye'nin stratejik hedefinin AB'ye tam üyelik olduğu belirterek, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir gündem oluşturulmasının önemini vurguladı. Bakan Muş, Türkiye ile AB arasında 2020 yılında 140 milyar doları aşan ticaret hacminin, 2020 yılının ilk altı ayındaki 62 milyar dolarlık seviyesinden yüzde 39,3 artışla, 2021 yılının aynı döneminde 87 milyar dolara yaklaştığını; bununla birlikte, Türkiye ile AB arasında ticari ilişkilerin daha da ileriye taşınması için geniş imkanlar bulunduğunu ifade etti. Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Türkiye ile AB arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesi ve bölgede bulunan değer zincirlerinin rekabetçiliklerinin güçlendirilmesi için sunduğu fırsatları dile getiren Bakan Muş, güncellemenin kazan kazan ilişkisi içerisinde her iki tarafın da faydasına sonuçları olacağını belirtti. 

'TÜRKİYE İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI'

Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na değinen Bakan Muş, bu alanda AB ile yakın bir iş birliği geliştirilmesinin önem arz ettiğini belirtti. Bakan Muş, ayrıca, AB'nin olası bir Sınırda Karbon Düzenlemesi uygulamasının Türkiye ile AB arasındaki ticarette malların serbest dolaşımına bir engel getirmemesi için AB ile teknik çalışmaların hemen başlatılacağına vurgu yaptı. AB'nin çelik ürünlerindeki korunma önlemlerinin üç yıl daha uzatılmış olmasının Türkiye için hayal kırıklığı yarattığını da dile getiren Bakan Muş, konunun karşılıklı iş birliği ve dayanışma ruhu içeresinde ele alınmasının her iki taraf için fayda sağlayacağını belirtti. 


Bakan Muş'tan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine 'pozitif gündem' vurgusu
Bakan Muş'tan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine 'pozitif gündem' vurgusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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