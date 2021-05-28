Bakan Muş: "Rekor yakalamalarla gençlerimizin uyuşturucu batağına çekilmesine engelleyen personelimize teşekkür ediyorum"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, rekor uyuşturucu yakalamaları yapan Gümrük Muhafaza personellerine, "Tüm bu çalışmaların neticesinde rekor yakalamalara imza atarak gençlerimizin uyuşturucu batağına çekilmesine engelleyen uyuşturucu ticaretinden elde edilen kirli paranın terör örgütlerinin...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, rekor uyuşturucu yakalamaları yapan Gümrük Muhafaza personellerine, "Tüm bu çalışmaların neticesinde rekor yakalamalara imza atarak gençlerimizin uyuşturucu batağına çekilmesine engelleyen uyuşturucu ticaretinden elde edilen kirli paranın terör örgütlerinin finansmanın kullanılmasına mani olan ulusal ve uluslararası alanda bizleri gururlandıran tüm bakanlık personeline teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrükler Muhafaza Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlenen "İskenderun Limanı 6.2 Milyon Adet Captagon Yakalaması Ödül Töreni"ne katıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 15 Mayıs'ta Gümrük Muhafaza ekiplerince Hatay'da rekor sayıda "Captagon" cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini duyurmuştu. Operasyonda, Hatay İskenderun Limakport Limanı'nda 17 konteyner yüküne yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 6 milyon 264 bin 259 adet, bin 72 kilogram "Captagon" cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmişti. Ele geçirilen uyuşturucuların yaklaşık piyasa değeri 313 milyon TL değerindeydi. Söz konusu operasyonda görev alan Gümrük Muhafaza personellerine ödül verildi.

Ticaret Bakanlığı olarak iç ve dış ticaret önündeki engelleri, birere birer kaldırırken yasadışı ticaretle kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini belirten Bakan Muş, "Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı olarak yasadışı ticaretle mücadele konusunda özel bir eğitimden geçmiş nitelikli insan kaynağımızı ve teknolojinin tüm imkanlarını etkin bir şekilde kullanıyoruz. Çalışmalarımızın olumlu neticelerini de alıyoruz. Nitekim 15 Mayıs'ta İskenderun Limanı'nda son dönemlerin en büyük uyuşturucu operasyonlarına imza atarak 6.2 milyon adet Captagon hapı ele geçirdik. Bu başarıda önemli rol oynayan Gümrük Muhafaza personelimizi ödüllendirmek için bugün burada toplandık" dedi.

"2021 yılının ilk 5 ayında ise titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde ekiplerimizce 2 milyar 440 milyon TL'lik kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildi"

Bakan Muş, ülke ekonomisine, toplumun sağlığına ve kamu güvenliğine kastedenlere darbe indirildiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl halkımızın sağlığını tehdit eden başta uyuşturucu, tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içecekler olmak üzere elektronikten tekstil ürünlerine, tarihi eser ve kültür varlıklarından nesli tükenmekte olan canlılara kadar pek çok farklı alanda kaçakçılık girişimlerinin önüne geçtik. Bu çerçevede ekiplerimiz 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla 4 milyar 404 milyon TL'lik kaçak eşya ele geçirmişti. 2021 yılının ilk 5 ayında ise titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde ekiplerimizce 2 milyar 440 milyon TL'lik kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdi. Özverili çalışmalarımız neticesinde gerçekleştirilen yakalamalar geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 103 oranında artış gösterdi" ifadelerini kullandı.

"(2021 ilk 5 ay) Yüzde 140 artışla yaklaşık 1 milyar 360 milyon TL değerinde 4 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi"

Kaçakçılıkla mücadelenin en dikkat çeken boyutunun şüphesiz uyuşturucu alanında gerçekleştiğinin altını çizen Muş, şunları söyledi:

"Kaçakçılıkla mücadelenin en dikkat çeken boyutu şüphesiz uyuşturucu alanında gerçekleşmektedir. Uyuşturucu ile mücadele vizyonumuzun temelini ise uyuşturucu maddelerin daha sınır kapılarımızdayken tespitinin sağlanması oluşmaktadır. Bu vizyon niteliğinde geçen yıl beşi rekor niteliğinde olan yakalamalarımız dahil olmak üzere yaklaşık 9.7 ton uyuşturucu ele geçirdik. İçinde bulunduğumuz yılda da uyuşturucu kaçaklığına karşı mücadeledeki etkinliğimizi artırarak sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yılın ilk 5 ayında 400 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirilmişti. 2021 yılının aynı döneminde ise ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen operasyonlar ve faaliyetler neticesinde yüzde 140 artışla yaklaşık 1 milyar 360 milyon TL değerinde 4 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu kapsamda Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 808 kilogram ağırlığında ele geçirerek 2021 yılının ilk rekoruna imza attık. 15 Mayıs tarihinde ise bu defa İskenderun Limanı'nda 6 milyon 264 bin adet Captagon cinsi uyuşturucu hap yakalayarak yasadışı uyuşturucu trafiği ile mücadele önemli bir başarı daha elde ettik."

"3 gün önce Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 526 bin adet ekstazi cinsi hap ele geçirildi"

Söz konusu bu yakalamaların yanı sıra bu alanda attıkları kararlı adımlarla hemen her gün irili ufaklı pek çok yakalama gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Muş, "Örneğin daha 3 gün önce Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 526 bin adet ekstazi cinsi hap ele geçirildi. Yine bu yıl içerisinde 4 tonu aşkın uyuşturucu maddenin ülkemize girişini henüz sınır kapılarımızda engel olduk" diye konuştu.

Bu yakalamalara rağmen teknoloji ve lojistik alanındaki ilerlemeler olmak üzere birçok faktöre bağlı olarak uyuşturucu kaçakçılığının da durmaksızın bir değişik gösterdiğini belirten Muş, organize suç örgütlerinin bu alandaki çalışma yöntemlerini başvurdukları kaçakçılık mekanizmalarını yenilediklerini söyledi. Muş, bu yüzden Ticaret Bakanlığının uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele insan kaynağına ve teknik donanımlarına sürekli yeni yatırımlar yaparak bu alandaki kapasitesini devamlı olarak güçlendirdiğini belirterek, "Uyuşturucu ile mücadele alanında uzman olan NARKOKİM ekiplerimiz, uyuşturucu rotaları, risk analizleri ve gizleme yöntemlerinde her geçen gün daha fazla uzmanlaşarak uyuşturucu ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"500 milyon TL'lik yatırımlar sayesinde gümrüklerimizde dünyanın en iyi tespit teknolojilerini ve bilgi sistemlerini devreye soktuk"

Uyuşturucu ile mücadelede kullandıkları teknik cihazların da büyük önem taşıdığını ifade eden Bakan Muş, "Milyonlarca yolcu konteynır ve araçtrafiğine sahne olan gümrüklü sahalarda akan trafiği yavaşlatmadan şüpheli faaliyetleri tespit etmek üzere yüksek teknolojiden azami ölçüde faydalanıyoruz. Bu amaçla son 5 yılda teknik cihaz ve bilgi sistmelerimize yapmış olduğumuz 500 milyon TL'lik yatırımlar sayesinde gümrüklerimizde dünyanın en iyi tespit teknolojileirini ve bilgi sistemlerini devreye soktuk" dedi.

"Rekor yakalamalarla gençlerimizin uyuşturucu batağına çekilmesine engelleyen personelimize teşekkür ediyorum"

Bakan Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerine teşekkürlerini şu şekilde iletti:

"Tüm bu çalışmaların neticesinde rekor yakalamalara imza atarak gençlerimizin uyuşturucu batağına çekilmesine engelleyen uyuşturucu ticaretinden elde edilen kirli paranın terör örgütlerinin finansmanın kullanılmasına mani olan ulusal ve uluslararası alanda bizleri gururlandıran tüm bakanlık personeline teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum."

Bakan Muş, konuşmasının ardından rekor uyuşturucu operasyonunda görev alan Gümrük Muhafaza personeline teşekkür ederek ödül verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı